ERR tähistab Berliini müüri langemise aastapäeva eriprogrammiga

Berliini müüri langemise aastapäeva tähistamisest saab nädala jooksul osa nii ETV, ETV+, Vikerraadio, Raadio 2 kui ka Raadio 4 vahendusel. Otselülitusi Berliini teevad ETV ja ETV+ hommikuprogrammid, samuti eesti- ja venekeelne "Aktuaalne kaamera" ning raadiokanalid. Reedene "Terevisioon" jõuab seejuures vaatajateni vaheldumisi Tallinna stuudiost ja Berliinist, kus Reimo Sildvee vahendab kohalike mõtteid elust müüri taga ja pärast selle langemist.

Otsereportaažide kõrval pakuvad raadio- ja telekanalid kultuurilist ja ajaloolist sissevaadet viimase kolme kümnendi märgilistele hetkedele.

ETV

Dokfilm "Enne müüri langemist": laupäeval, 9. novembril kell 10.45 ("Countdown to 1989: The Fall of the Berlin Wall", Saksa 2019)

Berliini müüri avamine 9. novembril 1989 tuli nii lääne- kui ka idasakslastele täieliku üllatusena. Film võtab vaatluse alla tähtsündmused, mille kaudu jõuti selle ajaloolise pöördepunktini.

* ETV2 näitab dokfilmi reedel, 8. novembril kell 20.00, ETV+ teisipäeval, 12. novembril kell 22.05.

Mängufilm "Pöördeaeg": laupäeval, 9. novembril kell 22.35 ("1989 - A Spy Story", Saksa 2019)

Saskia elab Lääne-Berliinis, on abielus ameeriklasega, kasvatab kaht last ja töötab ametlikult USA saatkonnas. Juba õrnas eas kommunismi nimel võitlema õpetatud naine on Saksa DV julgeolekuteenistusel agendina kenasti klassivaenlaste sekka sokutatud. Kuid saabub aasta 1989: Ida-Saksamaa hakkab käärima ja Berliini müür murenema. Topeltagendi elu on niigi riskantne, sel pöördelisel ajal aga pole enam võimalik kedagi usaldada. Ja siis küsib abikaasa temalt: "Kes sa tegelikult oled?" Kas rääkida? Pingeline lugu poliitilise murrangu tõmbetuultesse sattunud naisest, keda valdab hirm kaotada korraga kõik. Režissöör Sven Bohse, peaosas Petra Schmidt-Schaller

* ETV+ näitab mängufilmi laupäeval kell 22.05.

"Rahumeelne revolutsioon. Berliini müüri langemine": esmaspäeval, 11. novembril kell 22.15

Tänavu möödub 30 aastat Berliini müüri langemisest. Tegemist on suurima rahumeelse revolutsioonilise sündmusega kaasaegse Euroopa ajaloos, mis mitte ainult ei ühendanud kaht Saksamaad taas ühtseks riigiks, vaid tõmbas käima iseseisvusliikumise kogu Euroopas. Berliinis tähistati seda 4.-10. novembrini suurejoonelise teemanädalaga. Autorid Kristel Trell ja Reimo Sildvee, režissöör Keiti Väliste, produtsent Rait Roland Veskemaa.

ETV2

Sümboolselt avas teema esmaspäevane "Plekktrumm", kus Joonas Hellerma vestles digiriigi eksperdi Luukas Kristjan Ilvesega lääne demokraatia arengutest Berliini müüri langemise valguses.

Ajaloolistest sündmustest, mis viisid müüri langemiseni, annab detailse ülevaate värske sakslaste dokumentaalfilm "Enne müüri langemist", mis ETV2 ekraanil on reedel kell 20.

ETV+

Dokfilm "Enne müüri rajamist 1961": teisipäeval, 5. novembril kell 22.05

Film võtab vaatluse alla tähtündmused, mis viisid Berliini müüri ehitamiseni ning ühes sellega Saksamaa ja maailma jagamiseni kaheks vaenulikuks leeriks.

Mängufilm "Pöördeaeg": laupäeval, 9. novembril kell 22.05

Dokfilm "Enne müüri langemist": teisipäeval, 12. novembril kell 22.05

Dokfilm "Seltsimehed ja Seeklid": laupäeval, 23. novembril kell 18.20

Kommunismi ideoloogia ja kapitalismi ärireeglid ei sobi kuidagi kokku, kuid just nõnda juhtus Ida-Saksamaal, mis oli pidevalt pankroti äärel ja vajas tungivalt raha. Dokfilm heidab pilgu hämaratale liitudele ja üleilmsele ärivõrgustikule, mis loodi, et müüa kõike, mis võimalik ning teenida iga hinna eest kasumit.

Vikerraadio

Berliini müüri langemise 30. aastapäevast teevad juttu reedene "Uudis+" ja laupäevane "Vikerhommik", müüri ja selle langemise tähendust aitavad mõtestada ka mitmed raadiosaated.

"Stuudios on Andres Oja": neljapäeval, 7. novembril

Andres Ojal on neljapäeval külas ansambli Laine lauljatar Merle Lilje, kes esines nii kommunistlikus Saksa DV-s kui ka kapitalistlikus Saksa LV-s. Oma muljeid müüriga lahutatud Saksa riikidest meenutab Merle Lilje neljapäeval kell 16.30.

"Kajalood": laupäeval, 9. novembril kell 12.05

Berliini müüri langemise aastapäeval on Kaja Kärneri külaline tenor ja EMTA vokaalpedagoog Juhan Tralla, kes on töötanud 20 aastat paljudes Saksamaa ooperiteatrites.

Raadio 2

"Vibratsioon": neljapäeval, 7. novembril kell 23.00

Raul Saaremetsa külaliseks on Saksa ajaloolane Alexander Pehlemann, kes räägib Berliini müüri langemise mõjust Ida-Saksa underground-kultuurile.

"Popikroonikad": laupäeval, 9. novembril kell 13.00

Tähistamaks Berliini müüri langemise aastapäeva on saatejuht Sander Varusk võtnud ette 1980ndate muusikaelu tormises ja põnevas Lääne-Berliinis. Muusika, kunst ja mässumeelsus vallandusid noorte berliinlaste seas ning nimekad välisartistid kasutasid inspireerivat õhkkonda oma plaatide salvestamiseks.

"Koit Raudsepp": laupäeval, 9. novembril kell 15.00

Berliini müüri lammutas raevukas Ida-Saksa rahvas, kuid ajaloo ühe häbipleki mahavõtmisele aitasid kaasa vaba maailma muusikud David Bowie'st David Hasselhoffini suurkontsertidega nii Lääne- kui ka Ida-Berliinis. Koit Raudsepp toob kuulajani Berliini müüri langemise muusikalise loo.

ERR.ee

Konrad Adenaueri Fondi Eesti esindus, Eesti Mälu Instituut ja Avatud Eesti Fond kutsuvad 8. ja 9. novembril mäletama ning kaasa mõtlema, millised on selle murrangulise sündmuse õppetunnid tänases päevas. Kahepäevane konverents toob Tallinna mitmekesise esinejateringi, kelle seas on ajaloolasi, ühiskonnateadlasi ja vabakondlasi nii Eestist, Saksamaalt, Poolast, Belgiast kui ka USA-st.

Esimesel päeval, 8. novembril toimuvad arutelud analüüsivad tollaste sündmuste päevakajalisust, tõmmates paralleele minevikuga. Küsitakse, kuidas vähendada vastandumist praeguses maailmas, seista demokraatlike väärtuste eest ning langetada mõistlikke otsuseid tehnoloogilise võidujooksu tingimustes?



Konverentsi teine päev, 9. november toimub Avatud Eesti Fondi iga-aastase tippsündmuse ehk Avatud Ühiskonna Foorumi nime all. 23. foorum toob vaatajateni president Toomas Hendrik Ilvese ning USA Yale'i ülikooli professori, Venemaa ja Ida-Euroopa suhete ühe parima tundja Timothy Snyderi arutelu. Ilves ja Snyder filosofeerivad praeguse maailmakorra, inimeste ja ühiskondade vaheliste müüride ehitamise ja langetamise üle. Nende arutelu juhib Avatud Ühiskonna Fondide võrgustiku Euroopa Poliitika Instituudi direktor Heather Grabbe.

Konverents on kutsetega, kuid kõigile huvilistele vaadatav nii otseülekandes kui ka tagantjärele Eesti Rahvusringhäälingu portaalis. Ülekannet saab jälgida nii eesti- kui ka ingliskeelsena.