Matt Reevesi Batmani-filmiga liituvad Colin Farrell ja Andy Serkis

Režissöör Matt Reevesi Batmani-film võtab järjest selgemat kuju. Kolmapäeval selgus, et Pingviini ehk Oswald Chesterfield Cobbleboti ja Alfred Pennyworthi rollis astuvad vastavalt üles Colin Farrell ja Andy Serkis.

Farrell ja Serkis ühinevad juba staaridest pungil näitlejaansambliga, kuhu kuuluvad Robert Pattinson Pimeduse Rüütli ehk Batmani rollis, Jeffrey Wright politseiülem Gordoni rollis, Zoe Kravitz Kassnaise rollis ja Paul Dano Mõistataja rollis. Pingviini või Mõistataja rolli plaaniti võtta ka Jonah Hill, kuid need läbirääkimised jooksid ummikusse, vahendab Consequence of Sound.

"The Batmani" tootmist kavandatakse alustada 2020. aasta alguses ja film jõuab kinodesse 25. juunil 2021. Reeves'i Batmani-käsitlust on nimetatud noir'i sugemetega detektiivifilmiks, kus plaanitakse rõhku panna Batmani kui detektiivi vaatenurgale. See ei saa olema päritolulugu ega hakka olema seotud DC laiendatud universumi teiste filmidega. Samuti ei tasu oodata Joaquin Phoenixi kehastatud Jokkeri ülesastumist.