Shaunae Miller-Uibo olümpiast: loodan, et kulla saame me mõlemad

Bahamalt pärit Shaunae on Eestis juba kolmandat korda ning iga kord on paar sattunud siia külmal perioodil. "Me satume alati käima talvel, loodan, et tuleval aastal saame pärast olümpiat tulla veidi varem ja saame kogeda ka sooja ilma," ütles Shaunae ETV saates "Ringvaade".

Olümpiale paar veel ei mõtle. "Me ei mõtle sellele enne, kui treeningud algavad ja treeningutel saab olema raske, sest me tahame oma tulemusi parandada," ütles Shaunae, lisades, et loodetavasti toovad olümpiamängudelt kulla nad mõlemad.

Shaunae kiitis, et sportlasena on Maicel erakordselt töökas, mistõttu peaksid teised sportlased teda pelgama. "Olen ise ka töökas, aga teist temasugust pole ma näinud," ütles Shaunae.

Eestis võtavad tippsportlased aja maha ning veedavad aega perega. "Me leidsime aega puhkamiseks, et saaks end välja puhata," ütles Shaunae.

Põlvas tutvustas Maicel oma abikaasale staadionit, kus ta oma elust kaheksa aastat treenis. "Arvestades Maiceli tingimusi ja seda, kui kaugele ta on jõudnud, on see päris muljetavaldav," kiitis Shaunae.

Maicel tunnistas, et kuigi alustas Põlvas treenimist juba kaheksa-aastaselt, ei unistanud siis suurtest võitudest. "Ei olnud suuri plaane ja unistusi, pigem endale meeldis teha ja kõik oli fun," meenutas Maicel.

Eestis on Maicel aga kangelane, keda tervitati vastuvõtuga lennujaamas. Põlvas tervitati paari ka Maiceli endises koolimajas.