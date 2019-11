Paljud õnnetu välimusega tühjalt seisvad sõidukid romuks ei liigitu

"Sõidukid, millel puuduvad mehaanilised osad, millel on vaba sissepääs autosse ehk uksed lahti, klaasid katki löödud või millel puuduvad rattad. Kui rehvid on tühjad, siis see õnneks ei ole romu tunnus, muidu meil oleks koormus liiga suur," selgitas Tallinna munitsipaalpolitsei ameti peainspektor Šahrijar Abdullajev romu tunnuseid.

Mupo romusid iseseisvalt minema ei vii. Abdullajevi sõnul pole eesmärk autoomanikku karistada, vaid romude tekkimist ennetada ja linna puhtamaks teha. "Algselt võtame me ühendust auto omanikuga, uurime, kas ta on kursis, mis seisus ta auto on ja kus see on," ütles Abdullajev, et autoomanikule antakse paar nädalat reageerimiseks. Kui autoomanik romuga midagi ette ei võta, siis teisaldab auto juba mupo.

Kui autol on rattad alles, sissepääs puudub ja mehaanilised osad on küljes, pole sõiduki teisaldamiseks põhjust.

Tänavu on Mupo Tallinna tänavatelt koristanud 280 sõidukit.