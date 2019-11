"Ringvaate" stuudio telgitagustes glamuuri ei ole

"Minu meelest on aeg-ajalt oluline kulisse kergitada, et me ei elaks liialt illusioonides ja saaks aru, et televisiooni saate näol on tegemist lavastusega," ütles Koov, et tegelikult on põnev aeg-ajalt ka kaadri taha piiluda.

Stuudio telgitagused paljastavad, et glamuuri on "Ringvaate" stuudios oluliselt vähem kui ekraanilt paistab. Stuudioseinte taga on radiaatorid, elektrikaablid ja seadmed.

Koov ütles stuudiopaigutusel on suur roll, sest see mõjutab oluliselt ka saatejuhi ja intervjueeritava suhtlust. Koov lisas, et kui oleks tema teha, teeks ta stuudiokujunduse praegusest lihtsamaks.

Kui vaadata telemaja üldpilti, tõdes Koov, et praegune nukker pilt polnud selline aastakümnete eest, kui telemaja 1965. aastal valmis. "Omal ajal oli telemaja uus tehnoloogia, tipptehnoloogia ja ka arhitektuur vastas sellele, peegeldades moodsat elu ja uut meediavormi," ütles Koov.