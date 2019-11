KVARK-il püütakse Guinnessi rekordit seni pikima Rubensi toru kasutamisega

Heli visuaalseks näitlikustamiseks ehitatakse Saku Suurhalli kaks kümnemeetrist leegitoru. 15. ja 16. novembril toimuva show eestvedajad on saate "Rakett 69" vilistlased Arnold Rein Tatunts ja Mats Mikkor.

Teadusetenduse KVARK esinejad Mats Mikkor ja Arnold Rein Tatunts on võtnud enneolematu teadusetendusega eesmärgiks tõestada, et teadus on põnev seiklus.

Arnold Rein kinnitas, et lavale jõudvad katsed ei kuulu tavaliselt teadusteatri programmi. "Üks sellistest katsetest on muusika nähtavaks muutmine. Selleks oleme ehitanud seni teadaolevalt pikima Rubensi toru, millele ka Guinessi rekordit taotleme," selgitas Tatunts. "Loodetavasti sünnib eesootaval showl maailmarekord, mille püstitamisele saavad kõik pealtvaatajad kaasa elada," lisas ta.

Rubensi toru leiutas Saksamaa füüsik Heinrich Rubens aastal 1905 helilainete ja helirõhu vahelise seose näitlikustamiseks. Tänapäeval kasutatakse leegitoru peamiselt akustika õppevahendina.

Mats Mikkor kinnitas, et lisaks erilise teaduskatse näitamisele räägitakse lahti ka see, kuidas Rubensi toru leeke viskab. "Leegitoru koosneb kahest kümnemeetrisest torust, kuhu on tehtud augud. Toru sisse lastud gaas surutakse rõhulainega aukudest välja. Tekkiva heli visualiseerimiseks on mängu toodud ka tuli, mis aukudest väljuva gaasi põlema paneb ja seega nähtavaks teeb," kirjeldas katset Mikkor. "KVARK show erinebki mustkunstist just selle tõttu, et selgitame kõigile ära, kuidas ja miks vaatemängulised nähtused tekivad," kinnitas Mikkor.

Euroopa suurimal teadusshow'l astuvad üles veel slackliner Jaan Roose, trikijalgpallur Eno Lints, trummar Reigo Ahven, artistid Liis Lemsalu ja Bert On Beats ning mõminaräpparid Clicherik & Mäx.