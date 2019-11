Inger uuesti Eesti Laulul osalemist ei välista: mul on sahtlis üle 30 loo

Kuigi Eesti Laulu tähtaeg on juba homme, tõdes Inger et ei tea, kas saadab võistlusele mõne loo. "Ma veel ei tea, mul ei ole midagi saadetud. Eks midagi sahtlis on ikka," tõdes Inger Raadio 2 hommikuprogrammis, et materjali, mida saata, tal jagub.

Inger lisas, et sahtlis on kokku üle 30 loo, mida on võimalik väljastada.

Inger, kes võistles Eesti Laulul kevadel looga "Coming Home", usub, et tuleva aasta võistlus on veel pingelisem. "2020 Eesti Laul tuleb väga huvitav, ma arvan, et see tuleb väga tasavägine," arutles Inger.

Novembrit alustas Inger aga tuliuue singliga "Beautiful Day", mis valmis koostöös Karl-Ander Reismanniga. Ingeri sõnul on see esimene laul tema repertuaaris, mida esitab koos elektrikitarriga.

Loo pealkiri "Beautiful Day" (ilus päev) märgib Ingeri jaoks aga aega koos lähedastega. "Siis, kui saad lihtsalt lähedastega olla ja nautida elu," selgitas Inger, mis on tema jaoks ilus päev.

Eesti Laul 2020 konkursi tähtaeg on 6. november kell 12.00.