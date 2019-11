Jaan Sööt ja Põhja-Tallinn toovad lavale ühised jõulukontserdid

Muusik Jaan Sööt astub detsembris kolmel korral lavale koos Põhja-Tallinnaga, et anda ühiseid akustilisi jõulukontserte.

Igas linnas ühineb artistidega ka kohalik lastekoor. Kaarli kiriku kontserdil esinevad Katre Jaani laululapsed, Tartus Peetri kirikus laulustuudio Laulupesa ning Viljandi Pärimusmuusika Aidas Valli laululapsed.

Esitamisele tuleb artistide loomingu paremik ning spetsiaalselt selleks kontserdiks kohandatud laulud.

"Oleme Jaanus Saksaga juba mõnda aega arutanud, et teeks ühe huvitava programmi, kuid aastaid arvasime, et meil on aega veel. Nüüd siis oleme teel," kommenteeris Jaan Sööt ootamatut kooslust.

"Kes siis veel kui mitte Jaan? Meie stiilid võivad ju olla erinevad, kuid armastus muusika vastu on ühine. Erinevus rikastab," lisas Jaanus Saks.

Kontserdid toimuvad: 14.12 Kaarli kirik, 18.12 Peetri kirik ning 21.12 Viljandi Pärimusmuusika Ait.