Belgia ja Hispaania esindajad Eurovisioonil on juba selgunud

Eurovisiooni lauluvõistlus leiab küll aset alles 2020. aasta mais, kuid juba on kaks riiki valinud välja enda esindajad.

Belgia rahvusringhääling teatas, et nende esindajaks Rotterdamis peetaval Eurovisioonil saab bänd nimega Hooverphonic. Kooslus tegeleb praegu aktiivselt võistluslaulu ette valmistamisega.

Hooverphonic koosseisus Alex Callier, Raymond Geerts ja Luka Cruysberghs on teada andnud, et nende laul kõlab inglise keeles ning on praegu demoversioonis. Lõplikku versiooni võistlusloost lubavad nad 2020. aasta alguseks.

Hispaania andis juba mõnda aega tagasi teada, et valivad Eurovisiooni esindaja ringhäälingu otsusega, avalikku võistlust korraldamata. Nüüd ongi selgunud, et Rotterdamis astub nende eest võistlustulle Blas Cantó.