Robin Sharma: paljud rahakad inimesed on väga vaesed

"Ma olen tavaline inimene ja annan endast parima, et levitada filosoofiat koos konkreetsete ideedega, mis aitavad pettunud inimesi. Inimesi, kes tahavad olla loomingulisemad. Inimesi, kes tahavad olla tootlikumad. Inimesi, kes tahavad mõtestatumat elu. Minu töö on neid aidata, aga ma ei arva, et tean kõiki vastuseid."

Ta ütles, et nõustab tema juurde tulnud miljardäre, sest nad on raha teeninud, aga pole leidnud mõtet. "Nad on raha teinud, aga ei tunne oma peret. Nad on raha teeninud, aga tunnevad, et neil puudub mõju. Paljud rahakad inimesed on väga vaesed."

Endise juristina ta oma klientide nimesid ei avalda. "Aga olen kohtunud väga kuulsate inimestega. Mõned neist on minu üritustel laval käinud. Richard Branson näiteks. Steve Wozniak." Üldiselt on palju edukaid inimesi, kellel on raskusi, leiab Sharma.

Sel nädalal on Sharmal palju esinemisi. "Mul on veider elu ja iga nädal on isemoodi. Sel nädalal on nii, et homme [teisipäeval, 5. novembril – toim] kõnelen ma Tallinnas. Siis lendan ma Vilniusesse ja sealt sõidan Riiga. Reedel sõidan öö otsa ja lähen Araabia Ühendemiraatidesse Sharjahsse. Siis lendan koju tagasi."