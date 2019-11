Florist selgitas, kuidas saavad tavalistest roosidest nn uinunud roosid

Magavad (ka uinunud) roosid on valmistatud päris roosidest ja viidud stabiliseerimisprotsessi järel uinuvasse olekusse.

Põhiprotsess on vee väljutamine roosist, rääkis florist Irja Sooväli. Roosi töödeldakse etanoolilahuses selliselt, et toimub dehüdratsioon ja roosist väljutatakse 100 protsenti veest. Selle tulemusena toimub ka pleekimine, roos muutub täiesti valgeks, ja et sellele roosile uus välimus anda, töödeldakse teda glütseriinilahuses.

"Glütseriin täidab kõik roosi molekulid. Samal ajal lisatakse sellele glütseriinile ka värvaine ja teatud riikides ka lõhnaine."

Soovälja sõnul kliendid imestavad ja ei suuda uskuda, et need pole päris roosid. "Neile tuleb selgitada ja näidata. Nad on väga üllatunud ja soovivad täpsemalt teada, kuidas ja kui kaua need ikkagi ilusana säilivad."

Roosikorv seisab ilusana 2–3 aastat. "Olenevalt sellest, millistest tingimustel seda hoitakse. Soovitatav õhuniiskus on mitte rohkem kui 80 protsenti. Samuti ei tohi anda talle päikese- ja väga erksat valgust ega seda näppudega katsuda." Kolme aasta möödudes kaotavad roosid oma tekstuuri, hakkavad kuivama ja pleekivad.