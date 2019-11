Reket: arvan, et ei tee nii tugevat albumit enam kunagi kui oli "Rahu"

Reketil ilmus stuudioalbum "Kulutuli", mis on tal juba järjekorras viies. Reketi sõnul mõistis ta, et eelmine stuudioalbum "Rahu" jääb ilmselt tema parimaks, kuid see ei tähenda, et ta ei peaks uut muusikat kirjutama.

Reketi "Rahu" püsis Spotify Eesti tipp 40 tabelis 78 nädalat. Muusik tunnistas, et uue albumi "Kulutuli" albumi eel oli tal surve peal. "Ma mõtlesin juba suve lõpus, et ma arvan, et ei tee nii tugevat albumit ilmselt kunagi kui oli minu eelmine "Rahu", aga see ei tähenda, et ma muusikat ei tohiks teha," ütles Reket Raadio 2 hommikuprogrammis, et tema on oma töö nüüd ära teinud ja järg on kuulajate käes.

Reket tunnistas, et paar viimast kuud on tal läinud ainult enda ette vaadates ja albumit ette valmistades. Uue albumi kallal hakkas ta tööle alles tänavu juulis. "Olin juba varem ka lindistanud mõned laulud lihtsalt laulude pärast," selgitas muusik, et suvel hakkas pihta suurem töö.

Kuigi Reket on kirjutanud laule ka teistele armastatud Eesti artistidele, keskendub ta praegu enda loomingule. "Ma arvan, et pidin natuke ka oma peas selgusele saama, kes see Reket selline on ja mis saundi ta üldse tegema hakkab," selgitas Reket, et tegelikult on võhivõõrale väga keeruline kirjutada. "Võiks juba olla midagi teinud. Endale on praegu jälle juba lihtsam kirjutada," lisas ta.

"Kulutulel" kõlab üks laul koostöös Avoid Dave'iga, mis sai albumile viimasel hetkel. Plaadil kõlava laulu "Ülespoole" taust muutus aga olude sunnil vahetult enne albumi avaldamist. Reket rääkis, et varem salvestatud laul läks lihtsalt kaduma. "Mõtlesin, kas üldse saab asja, aga tuli uus biit ja ma arvan, et sai ikka väga kihvti värgi," ütles Reket.

Reket ei tahtnud täpsustada, kuidas lugu kaduma läks, kuid tunnistas, et see ei jäänud tema taha. "Mõtlesin, et leiame siis lahenduse. Ma ei oska kellegi peale pahane olla, juhtub järelikult, mis teha," ütles ta.

Reket tunnistas, et viis albumit on juba päris palju ning võib-olla peaks tegema väikese pausi. "Ma usun seda, et ma ei ole väga hea hittlaulu kirjutaja, aga mulle meeldib väga plaate kirjutada ja ma arvan, et albumid tulevad mul hästi välja," põhjendas ta oma usku albumitesse.