Peep Kala koostöösarjadest Elisaga: koos toota on odavam

"Igal pool maailmas on praegu tendents sellel, et telekomi firmad üritavad tulla ka reaalse omatoodangu juurde ja tahavad seda teha. Mujal maailmas on see ka juba suhteliselt levinud, aga Eestis on tegemist esmakordse juhtumi ja kogemusega, kus me teemegi koos Elisaga üht projekti, aga ettevalmistamisel on ka juba järgmine projekt," selgitas Kala ETV saates "Terevisioon".

Täna esilinastub ETV ekraanil saade "Üle Noatera", juba peagi jõuab ETV ekraanile spioonidraama "Reetur". "Kõige loogilisem põhjus on see, et inimressurss on piiratud, head inimesed on nii meil, Elisas kui ka mujal. Heade inimeste häid mõtteid kokku pannes saab tulemuse ja vähetähtis pole ka see, et koos toota on odavam," selgitas Kala, miks uued saated sünnivad koostööd Elisaga.

Täna stardib ETV ekraanil "Üle noatera", mis toob inimesteni alternatiivajaloo Eestis juhtunud sündmustest. "Sellist asja ei ole Eestis varem tehtud. Me ise nimetame seda dokumentaalfiktsiooniks. See on selline sari, kus me võtame mingisugused konkreetsed sündmused lähiajaloost, räägime selle sündmuse lahti, näitame, mis tegelikult toimus ja siis loome ka võimalikud stsenaariumid," ütles Kala.

Saadet juhib Rasmus Kagge. "Mul on väga hea meel, et endine telemaja töötaja Rasmus Kagge tuli nii entusiastlikult kaasa ja oli valmis seda tegema. On ju hea, kui saad endise kolleegi uuesti teleekraanile," oli Kala rõõmus.

"Üle noatera" on ETV eetris täna kell 20 ja juba järelvaadatav Menu lehel.