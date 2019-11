Vikerraadio uus peatoimetaja Janek Luts: lammutamist ei tule

Vikerraadio uus peatoimetaja Janek Luts ütles, et Vikerraadio praegused töötajad peavad väga vähe muretsema, mis nende tulevikust saab. Luts tutvub sel nädalal uue aasta eelarvega ning lisas, et sellest on tulemas sõpruskohtumine.

"Lammutamist ei tule," lubas Luts ETV saates "Terevisioon", lisades, et Vikerraadio praegused töötajad peavad väga vähe pelgama selle pärast, mis neid tuleval aastal ees ootab. "Raadiojaam, millel on väga pikk traditsioon, eks tuleb minna pigem ehituspoodi ja valida suhteliselt lahtise käega liivapaberit, mis on erineva karedusastmega ja käia mööda toimetust ringi," selgitas Luts, kuidas ta muutusi kavatseb sisse viia.

Luts on juba saanud tutvuda käesoleva aasta Vikerraadio eelarvega. "See oli väga põgus kohtumine, esialgu me lahkusime sõpradena," ütles Luts, et peagi tutvub ta ka 2020. aasta eelarvega.

Luts ütles, et raadio on veebimeediaga väga sarnane, sest tegemist on väga kiire meediumiga. "Eks ta avaldab kõige suuremat survet sellele vastutusele ja silmaringile, mis toimetajatel olema peab, et ta tajuks ära, kui miski kõlab väga ilusasti või koledasti, siis võtta see viis lisaminutit ja kontrollida, kas see vastab tõele," ütles Luts, mida tema raadioajakirjanikelt ootab.

Lutsu sõnul on Vikerraadios muusika ja jutusaadete osakaal hästi paika loksunud. "Need, kes tahavad järjest, et keegi kogu aeg räägiks, ei ole probleem komplekteerida taskuringhäälingus selline kava, kus on ainult jutusaated," selgitas Luts, et Vikerraadio mobiilirakendus annab selleks sobiva võimaluse. Muusikal peab Vikerraadios jääma Lutsu sõnul aga see roll, kus ta peab lahjendama kogu raskust, mida uudisruum kuulajale ette söödab.

Lutsu sõnul ei näe ta, et raadio oleks noorte seas surev meedium. Seda, et noored on meediaga tihedalt seotud, näitab tema sõnul Youtube'i rohke tarbimine, mis on Lutsu hinnangul nagu raadio, lihtsalt liikuva pildiga. "Väita, et nad ei tarbi meediat, oleks tõenäoliselt vale ja kui me mõtleme, ka enda nooruse peale, ega me varateismeliste ja teismelistena, mine tea ka 20-aastastena ei võtnud väga aktiivselt ühiskonnaelust osa," arutles ta.