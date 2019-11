Suri "Gilmore'i tüdrukutest" tuntud näitleja Brian Tarantina

Näitleja surnukeha leiti laupäeva hommikul tema New Yorgi korterist, kinnitas politsei. Politseile oli teatatud teadvuseta inimesest, kes kuulutati kohapeal surnuks, vahendas Huffington Post.

Seni pole teada Tarantina surmapõhjus, kuid mehe esindaja sõnul oli näitleja viimasel ajal haige ning taastus kodus. "Ta oli hiljuti haiglas, et kosuda haigusest, mis oli seotud südamega," ütles Tarantina esindaja Laurie Smith.

Smith lisas, et tundis näitlejat juba aastaid. "Ta oli suurepärane, väga andekas näitleja ja armas inimene," ütles Smith, lisades, on juhtunust šokis.

2017. aastast mängib Tarantina Amazoni seriaalis "The Marvelous Mrs. Maisel" kehastades seal õhtujuht Jackiet. Mees pidi rolli naasma ka sarja kolmandas hooajas, mis stardib kuu aja pärast.

Lisaks mängis Tarantina sarjades nagu "The Black Donnellys," "Madam Secretary," "ER" ja "Heroes" ning filmides nagu "Carlito's Way," "Born on the Fourth of July", "BlacKkKlansman" ja "The Kitchen."