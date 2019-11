"Ongi Koik" | Leif Blõuer LGBT-seltsist

"Ausalt öeldes ma ei ole lihtsalt rahuolematu, ma olen lausa väga närvis. Mul ei lasta sugugi rahulikult elada, alati olen ma kellelgi jalus või hambus," kurtis Leif.

"Lähen näiteks hommikul partneriga jalutama. Me vestleme, naudime sügist. Aga möödakäijad vaatavad meile viltu. Isegi vihaselt. Mitte ainult hipsterid ei vihka mind ja minu naist, lausa Tallinna linnavalitsus on meie vastu. Mina veel taluks seda kiusamist, aga milles on süüdi minu kallis partner?

Meie LGBT-selts ühendab lehepuhujaid, geolooge, baleriine ja transamehi ning me seisame vankumatult oma õiguste eest. Olge tolerantsed ja tunnistagem, et enamik neid, kes on meie vastu, tahaksid ise lehepuhuriga pargis hullata. Olge ometi julged ja tulge puhuriga, mitte ainult kuurist, vaid ka oma toast välja ja koos puhume selle maailma puhtaks!"