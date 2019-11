Uibod soovivad pärast sportlasekarjääri lõppu vähemalt viit last

Maiceli sõnul oli tema jaoks Dohas kõige õnnelikum hetk see, kui pärast 1500 meetri jooksu ületas finišijoone ja nägi Shaunaed sealsamas ootamas juba oma lipuga. "Nägin, et ta oli lõpuks jooksnud aja, mida ta oli pikalt jahtinud ja kogu see kõva töö sai teoks tehtud," sõnas Maicel.

Shaunae ei jõudnud õigeks ajaks ka oma pressikonverentsile, kuna soovis näha Maiceli võistluse lõppu. Naise sõnul on nad loomulikult veidi pettunud, et said kulla asemel hõbeda, kuid tegelikult oli siiski tegemist erakordse kogemusega.

"Ma olin massaažilaual, kui refreshisin seda tulemuste lehte Shaunael ja nägin, 48,3 on päris korralik aeg. Ükspäev võiks ise ka joosta," muigas Maicel, kes ise jookseb 400 meetrit ajaga 50,1. "400 on kahjuks mul kõige kehvem ala praegu kümnevõistlusel, võib-olla 48 algus annaks juba väga häid boonuspunkte."

Shaunae on kindel, et Maicel suudaks tegelikult 400 meetrit ka paremini joosta, kuna trennis on mees abikaasale vahel ka ära teinud. Naise sõnul on nad abikaasade ja sportlastena kogu aeg ninapidi koos ning sageli teineteise suhtes ka väga võistlushimulised, kuid samas ääretult toetavad. "Innustame teineteist alati endast parimat andma," ütles Shaunae.

"Hommik Anuga" 3. novembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kodu on Bahamal

Uibod treenivad peamised Ameerikas, kuid nende kodu asub Bahamal. Shaunae oskab eesti keeles öelda juba ka lihtsamaid sõnu ja numbreid.

Eestis ei saa paar kuigi sageli aega veeta, kuna lend on pikk ja treeninggrupp tegutseb siiski Floridas. Samas ütles Shaunae, et temal poleks Eestis elamise vastu midagi, kuigi siin on külm.

Kergeid külmetushaigusi ja peavalu ei ravi kumbki ühegi valuvaigistiga, vaid kasutatakse ainult looduslikke vahendeid. Kõike selleks, et mitte anda väiksematki võimalust, et testides võiks näha olla mingeidki kõrvalaineid. Sportlastele tehakse dopinguproove regulaarselt, Shaunae sõnul oli nädal, kus tal tuli suisa viis proovi järjest anda.

Soovivad suurt perekonda

"Ma olen väga perekeskne inimene ning olen alati talle öelnud, et soovin vähemalt viit last," naeris Shaunae. "Ükskord pärast spordi lõpetamist loome kindlasti perekonna."

Praegu ei osanud paar veel öelda, kas nende laste koduks saab Eesti või Bahama.