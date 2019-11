Absoluutseks võitjaks tuleb kõige passiivsem riigikogu liige, kes põhimõtteliselt tegeleb ainult palga vastuvõtmisega.

Seekordsed mängijad olid:

Heiki Hepner, Isamaa

Heiki tunneb metsamehena vastutust metsanduse jätkusuutlikkuse eest. Heiki on teinud kolmteist sõnavõttu ja ütelnud riigikogus üheksa korda "Suur tänu!" Heiki kirjutas Metsalehes puiduturust. Heiki sai 53 punkti.

Teine mängija on tõeline raskekaallane - Kaido Höövelson, Keskerakond.

Kaidole on tähtis, et maal oleks kõigil hea ja mugav elada ning et põllumehed saaksid oma töö eest väärilist tasu. Selleks, et maal oleks kõigil mugav elada, küsis Kaido Martin Helmelt, kas on plaanis mokatubakas legaliseerida ja seda ka maksustada? Rohkem pole ta midagi öelnud.

Kaido on andnud kolm intervjuud. Kaido sai 89 punkti ning väljus duellist võitjana. Heiki Hepner osutus liiga aktiivseks ja langes mängust välja. Tema saatuslikuks veaks sai lehelugu metsamajandusest.

Eksklusiivne ja glamuurne telemäng "Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt" jätkub nädala pärast. Võidab see, kes pole kunagi riigikogus mitte sõnakestki paotanud.