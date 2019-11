Hingedepäev toob ETV kavva mitu mõtlemapanevat filmi

2. novembril on hingedepäev ning see toob ETV ekraanile mitu mõtlemapanevat ja südamlikku filmi.

Kell 11.15 näeb 2018. aasta filmi "Vello Salo. Igapäevaelu müstika".

Vello Salol olid omad kiiksud ja vigurid, elukogemust ning avarat vaimu, tarkust, mida ta kogus ja hoidis, meie aega välja vedas.

Pärast Eestist lahkumist 1944. aastal rändas Salo läbi terve maailma: oli sõdurina Soomes ja aednikuna Roomas, õppis Šveitsis ning Hollandis matemaatikat ja füüsikat ning Itaalias teoloogiat, Saksamaal pühitseti ta aga preestriks. Nii on ta õpetanud ja töötanud Itaalias, Iisraelis, Iraagis, Jordaanias, Kanadas, Rootsis ja mujalgi. 1993. aastal tuli tagasi Eestisse, katoliku preestriks Pirita kloostrisse.

Inimese vaimuelu tippvorm saabub ikka alles vanemas eas. Nii mõnedki olulised küsimused saavad selgeks läbi valu ja vaeva, alles päris viimases peatükis. Režissöör ja produtsent Jaan Tootsen.

Kell 22.35 läheb eetrisse käesoleval aastal valminud dokumentaalfilm "Matusepäevikud".

Surm ja usk, elu ning eksiil. Üksinduse ja surmaga tegelemine on väikekoguduse vaimuliku igapäev. Küpses eas võõrasse kultuuri istutatud hingehoidja on ka ise sageli väga üksi. Vanad tahavad, et neid maetaks emakeeles ning selleks on kutsutud Eestist Torontosse, kus on suurim eestlaste kogukond eksiilis, kolm vaimulikku – endine insener Jüri Puusaag, eksnäitleja Kalle Kadakas ja kolmandat põlve vaimulik Mart Salumäe.

Iga matus peegeldab võõrasse keskkonda sattunud hingekarjastele nende endi probleeme: keerulised suhted oma lähedaste ja kogudustega, identiteedi kahestumine võõrsil, usu marginaliseerumine, kohanematus ingliskeelses suurlinnas ning surm kui ebamugav tabuteema kaasaegses "igavese nooruse" ühiskonnas. Režissöör Marko Raat, produtsent Ivo Felt.