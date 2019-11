Sarah Brightman: sündisin andega ja teadsin, kuidas seda kasutada

Laupäeval esineb Eestis maailmakuulus Sarah Brightman, kes märkis, et kontserdi andmise taga on palju nähtamatut tööd ja see on justkui suur pidu. Oma häälest rääkides tunnistas Brightman, et ta oli noorest saati oma andest väga teadlik ja tegeles selle väga sihikindla arendamisega. Ta usub, et seepärast on ta karjäär ka nõnda pikalt väldanud.

13. eluaastast saadik lavadel olnud Brightman tunnistas, et ega ta midagi muud ei oskagi peale laulmise. "Lavaelu on osa minust. Mitmeski mõttes minu identiteet." Oma normaalses elus on ta väga tavaline inimene, tõdes ta. "Mul on koerad, elukaaslane, perekond. Kõik on väga lihtne."

Brightmani karjäär on tänaseks kestnud 45 aastat. Selle ajaga on ta vallutanud nii popiedetabelid, teinud ettevaatlikud sammud elektroonilise muusika maailmas, võitnud südamed muusikalides ja ka ooperilauljana. Paljud kriitikud nendivad, et nii universaalset häält leiab vähestel lauljatel. Eestis esineb ta kolmandat korda.

"Kontserdiks valmistumine on suur töö. Selleks kulub terve päev. Esiteks tuleb korralikult magada. Süüa õiges koguses toitu ja õigeid asju, mis ei häiriks, aga annaks energiat," selgitas ta.

"Pead palju mõtlema sellele, kuidas energiat enne esinemist kulutada. Siis muidugi hääle lahtilaulmine, mis on ülimalt tähtis. On füüsiline soojendus kehale, siis kostüüm ja grimm. Kõik see on ettevalmistus suureks finaaliks, kui lõpuks lavale astud."

Ta tõdes, et selle kõige taga on väga palju nähtamatut rasket tööd. "See on kui suur pidu. Tuhanded inimesed on tulnud sinu korraldatud uhkele peole. Ootused on suured. On lõbus, sest inimesed saavad arutleda selle üle, mis tulema hakkab. Saan neist väga hästi aru. Mulle meeldib käia ooperis ja sümfooniakontsertidel. Siis olen alati täis rõõmu ja ootusärevust."

Kontsertide vahel pakub parimat mahalaadimise võimalust magamine. "Magan väga palju. Võimalusel käin jalutamas. Ja minu jaoks on oluline leppida mõttega, et elu tuuril pole päris tavaline. Sa teed kõik selleks, et kontserdid läheksid hästi. See on korralik pühendumine."

Brightman tunnistas, et teab, et ta sündis andega ja oli sellest ka väga teadlik – koos ande kasutamise ja selle õige kohtlemisega.

"Tuleb olla väga sihikindel ja teada, milline su elu peab olema. Olen suure osa oma elust pühendanud oma hääle arendamisele. Olen töötanud paljude õpetajatega, palju eksperimenteerinud. Vist tänu sellele on mul olnud ka nii pikk karjäär. Loodetavasti see jätkub."