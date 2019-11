R2 õhtuse vööndi ankeet | Triin Niinemets: minu iidoliteks on elujaatavad ja arukad inimesed

Mis saatega on tegemist?

Kõige laiemas plaanis on tegu elektroonilise muusika saatega. Saatenimi Triinemets viitab väga selgelt mu nimele, siis toongi kuulajateni enda vanu lemmikuid, ent kindlasti on suur osa ka uuel muusikal. Oluline ei ole žanrikeskus, pigem käesolev hetk, kuhu muusika mind kandnud on ja sellest tekkinud emotsioon, mida läbi raadiokanali edastada proovin.

Siinkohal jääbki loota, et minu meeleolu jõuab ka kuulajateni ja kuuldu kõnetab(ja kindlasti tantsutab!) neid.

Artist, keda oled kõige rohkem oma saates mänginud?

Uh, raske öelda, sest praegusel hetkel on mul seljataga vaid üks saade. Küll aga mängisin väga mitu lugu, mis on ilmunud UK plaadifirma Whities alt.

Kuidas leiad uut muusikat?

Võimaluste piires kuulan saateid ja mixtape'sid, millest loodan inspiratsiooni leida või mõne uue artistini, plaadifirmani jõuda. Regulaarselt külastan Bandcampi ning Soundcloudis leiduva muusikaga proovin ka end pisteliselt kursis hoida. See, kuidas ühe või teise uue lemmikuni jõuan, on sageli juhuslik. Vahel aga jõuan hea muusikani lihtsalt pealiskaudsel vaatlusel – plaadil on pilkupüüdev kujundus.

Kes on sinu iidolid?

Elujaatavad ja arukad inimesed. Inimesed, kelle sõnadest saavad reaalsed maailmu muutvad teod.

Kas ise raadiot kuulad? Kui kuulad, siis mida?

Teel olles sageli klõpsutan kõikide võimalike variantide vahel, sõltuvalt Eestimaa piirkonnast, milles viibin. Reeglina on need sõidud nädalavahetustel, siis on rõõm alati "R2 Meloturniirile" kaasa elada.

Töö tegemise taustaks kuulan sageli IDA raadio saateid nii otse kui ka järgi.

Vinüül, CD, mälupulk, arvuti või miski muu? Miks?

Reeglina vinüül ja mälupulk. Mälupulk kipub aeg-ajalt domineerima, kuna uus muusika avaldatakse sageli ühe loo kaupa ühelt albumilt või EP'lt, siis on lihtne (liiga lihtne!) uut muusikat muudkui peale osta ja seda kohe võimalusel mängida. Samuti on see alternatiiv siis, kui kogu EP või LP ei kõneta, aga siiski leidub sellel häid lugusid.

Vinüülidest ostan viimasel ajal selliseid plaate, mis on mingil põhjusel mulle kuidagi erilisemad või on artist armas ja pean oluliseks, et plaat mu kogus oma koha leiaks. Ja see, et muusikat on netist eelnevalt rõhutatult liiga mugav osta, siis rõõm tellitud vinüül kätte saada, seda mängida ning riiulisse oma suurt publikut ootama panna toob alati omamoodi elamuse.

Plaat, mille võtaksid kaasa üksikule saarele? Miks?

Kui sel üksikul saarel on reaalselt võimalus seda plaati kuulata ka, siis selleks oleks 4Hero "Creating Patterns" album. Olen selle plaadiga üle poole elu koos olnud ja päris palju ka ringi reisinud, siis miks mitte ka üksikule saarele see kaasa haarata.

Viimane plaat, mille ostsid?

Viimati ostsin "Various ‎– 3024 FYE1", 3024 plaadifirma alt.

Viis lugu, milleta ei kujuta enda elu ette?

Koostan enda edetabeleid – selle nädala lemmik, selle kuu lemmik – suhteliselt sageli, seega ammendavat viit lugu on parasjagu raske välja tuua. Lugusid, millega on mingi teema või mõni väga tore seik elust rääkida, on õnneks nii palju ning alati neid kuulates või mängides kaasneb seletamatu hype.

Küll aga on mingid lood minu muusikalise arengu teatavateks verstapostideks ja teiseks on need lihtsalt lood, mis mulle esimesena pähe kargasid. Kindlasti on need ka lood, mille osas olen kindlasti mõelnud, et tahaks ise olla nii ausa pala loonud.

Muidugi saab eraldi edetabeleid koostada lugudest, millega seonduvad inimesed, keda armsaks pean.

Dom & Roland – "Can't Punish Me"

Martyn – "Right?Star!"

A Tribe Called Quest – "Electric Relaxation"

Instra:mentaal – "End Credits"

River Yarra - "Respiration Alternée (avec Elen Huynh)"

Lugu (või plaat), mida oled alati vihanud? Miks?

Igapäeva elus pean sõna "vihkama" kaunis jämedaks ja reeglina seda ei kasuta. Seega väldin seda ka nüüd, asendades selle sõna paariga "mitte sallima" (või "taluma").

Eks neid laule, mille seltskonnas ma meelsasti ei ole, jagub. Üheks näiteks toon Candy Dulfer & David A. Stewart pala "Lily Was Here". Loo esimene kitarririff ja järgnev saksofon on minu jaoks big no no. Ühtlasi oli see sama algus mul keskkoolis vahetunnikellaks, seega võite aimata, kui palju ma olen seda kuulanud.

Miks peaks sinu saadet kuulama?

Tegelikult ju ei pea, aga võiks pigem tahta? Ehk siis jääb lootust, et minu saates kuuldu annab teile uued lemmiklood või lihtsalt hea enesetunde, mille juurde saateid uuesti kuulates tagasi tulla või järgmiseid saateid ootama jääda.

"Triinemets" on Raadio 2 eetris korra kuus laupäeviti kell 21.00.