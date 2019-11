Noor ema Saara Pius: hetki, kus lahistan vetsupõrandal nutta, on küll

Noored emad Saara Pius ja Teele Viira jagasid oma kogemusi väikeste lastega ning tõdesid, et on tõelised Google'i ajastu emad. Naiste jaoks oli üllatus, milliseid emotsioone lapsed esile võivad kutsuda.

Saaral kasvab kodus 2,7-aastane tüdruk ning Viiral pea pooleteiseaastane poeg. Noored emad tõdesid, et internetiajastu puudutab suuresti ka nende igapäevategemisi emana, vahendas ETV saade "Terevisioon".

"Kui ma esimese pildi postitasin, kui ta oli kandelinas, siis tuli küll kommentaare stiilis, et soovitame vaadata üle, kuidas täpselt võiks kanda last. Ja kui me käisime presidendi vastuvõtul ja ta oli kotis meil, oli samamoodi, et kohe pandi pilt kuskile gruppi ja uuriti, mis kott on. Peab olema ettevaatlik, emad on vahel päris õelad," tunnistas Saara.

Samas on mõlemad saanud palju abi teistelt emadelt, kes internetis oma kogemusi jagavad. "Sa näed, et neid inimesi on tohutult veel ja ma ei ole üksi nii eriline oma raske ajaga. Siis saab sealt toetust ka," tõdes Teele. "Ma arvan, me oleme väga Google'i vanemad," lisas Viira.

Noorte emade jaoks on aga suurim üllatus iseenda kohta, et väsimus võib teha kurjaks. "Me ei osanud aimata, kui kurjad me võime olla, kui me oleme väga-väga väsinud. Väsimusega on küll negatiivne pool, et sellega võib tekkida hambaid krigistav tunne, et enam ei jaksa," ütlesid naised.

"Neid hetki, et ma lahistan nutta kuskil vetsupõrandal, et ma lihtsalt ei jaksa enam, neid hetki on küll. Ja see on täiesti normaalne, ma tahan näha, milline ema ei ole neid asju tundnud," selgitas Saara.

Samas ütles Teele, et poleks uskunud, et pärast lapse saamist võivad ilusad hetked olla nii ilusad. "See on täiesti teine maailm, mis armastus ja maailm sellega avanenud on," ütles ta.

Vaktsineerimine küsimuse all

Tänapäeval on emade jaoks kujunenud küsimus, kas last vaktsineerida või mitte. "Vaktsineerimine oli küll minu jaoks tegelikult raske teema. Ühelt poolt ma väga toetan tavameditsiini ja usun sellesse, aga ma võtsin teadlikult aja, uurisin pikalt ja rääkisin oma mehe ja arstidega, teiste emadega ja lõpuks ma ikka vaktsineerisin," ütles Teele, et talle tundus olevat tark mõte siiski laps vaktsineerida.

Saara lisas, et tema pere on vaktsineerimine samuti vastuoluline teema. "Me ka vaidlesime väga pikalt ja tuliselt. Mul on oma arvamus nendest asjadest, ma ei ole üks või teine äärmus, ma olen seal kuskil vahepeal," tõdes ta.

Viira sõnul peab arvestama, et inimesed on erinevad ja seetõttu pole ka mõtet inimesi internetis hukka mõista.