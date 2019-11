Reketil ilmus viies stuudioalbum "Kulutuli". Plaadilt on varem juba ilmunud hitid "Aegluubis" koos Mannaga, "Hetked" ja "Ma kuulsin seda läbi viinamarjaväädi".

Uuel albumil "Kulutuli" on kokku 11 lugu, mille helilisel vormimisel on kaasatud mitmeid produtsente nagu Reketi eelmise albumi "Rahu" enamike lugude produtsent Alexander Sannik, Paul Oja, Lauri Täht, Avoid Dave ja USA-s helilooja-produtsendina tegutsev Ms. Madli.

"Käisin juulis Saaremaal, Alexandriga nii-öelda laululaagrit pidamas. Tema küttis biite teha ja mina kirjutasin laule. Vahepeal käisime kala püüdmas. Kolme päevaga kolm lugu valmis saades mõtlesin, et mul veel peaaegu pool aastat aega, et soovi korral 2019. aastal kauamängiv välja anda. Nii valmiski lõviosa lugusid suve lõpus ja sügise alguses. Et ennast ja kuulajat mitte ära väsitada, üritasin albumile panna võimalikult eriilmeliste kõladega laulud," rääkis uue albumi loomisest Reket.

Reketi viimane kauamängiv "Rahu" püsis Spotify Eesti TOP40's 78 nädalat, album "Super ei" tõstis Reketi 2018. aasta Eesti muusikaauhindade hip-hop kategooria nominendiks ning "Tuule tee" troonis 2016. aastat Deezeri statistika kohaselt Eesti kuulatuima plaadina.

Reket "Kulutuli" lugude nimekiri:

01 "Kulutuli"

02 "Palavik"

03 "Hetked"

04 "Laulan Sulle Ma"

05 "Kuldsed Käerauad"

06 "Aegluubis"

07 "Kas See Tundub OK? ft. Avoid Dave"

08 "Ma Kuulsin Seda Läbi Viinamarjaväädi"

09 "Rajaleidja"

10 "Sa Tead Kust Mind Leida"

11 "Ülespoole"