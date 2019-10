Taltechi nutikas lift viib õigele korrusele ilma nupuvajutuseta

See jätab meelde kõik lifti külastajad, analüüsib näotuvastuse baasil, mis korrusel on keegi peale tulnud ja maha läinud ning mis kellaajal, et talle sobiv korrus välja pakkuda.

Taltechi teadlane Mairo Leier ütles, et lifti nutikaks tegemiseks on mitu põhjust. "Näiteks saab vähendada ooteaega. Lift võiks tegelikult toimida teejuhina majas. Kui tuleb inimene, kes tahab kellegi juurde sõita, siis ta ütleb nime ja lift teab juba ise, kuhu minna."

Seega sagedased külalised liftis nuppu vajutama ei pea. Küll aga peab esmakordne külastaja ennast liftile tuttavaks tegema. Külalise käike õpib lift tundma umbes kümne sõiduga.

Liftiga saab juttu rääkida ka teistel teemadel peale korruste. Näiteks ilmast.