Nostalgiakeskusest leiab asju õmblusniidist põllumajandustraktorini

Nostalgiakeskuse perenaine Tiina Vilu tegi sisustustööga algust pool aastat tagasi. Tema ja ta elukaaslase Eero kätte oli aastatega kogunenud meeletult palju asju, mida kellelegi enam vaja ei olnud, aga mida ära visata ka ei raatsinud. 1000 ruutmeetri sisustamiseks piisas neist kenasti. Nii sündiski Kadrina nostalgiakeskus.

"Me ise naerame, et siin on võimalus leida asju õmblusniidist kuni põllumajandustraktorini välja. Ma ei oska välja tuua asja, mida meil ei ole," tunnistas Vilu. Eriti palju on keskuses klaasi. Arenguruumi on aga nii palju, et näiteks ei ole neil ühtegi kohvikannu, kuigi tasse on küllaldaselt.

Vilu ütles, et kui vanad asjad korda teha ja anda neile võimalus edasi elada, siis miks mitte seda teha.