Ilona Martson illustreeritud "Harry Potterist": see on varasemaga sünkroonis

Martson ütles, et Harry Potteri tegelaskuju puhul on põhiline, et ta on oleks kiitsakas, sassis juuste ja armiga. Üldiselt rääkides tõdes ta, et illustreeritud raamatu maailm on teistmoodi kui see, millega harjutud, aga ta on sellegipoolest sünkroonis.

"Ega seal tohutuid üllatusi ei ole. Aga samas on väga kihvtilt see asi ära lahendatud. Ma saan aru, et see oli Rowlingu isiklik valik, et ta just selle kunstniku valis ja ega ta väga ei eksinud. Hästi huvitav ja suur töö on tehtud. See on ühe inimese aasta töö."

Inglis- ja soomekeelse "Harry Potteri" illustreerimisel on kunstnik jõudnud aga juba neljanda osani, millest alates võib rääkida juba n-ö tellistest. "Kui ta ikka jätkab, siis see on täiesti hämmastav."