Bulgaaria naaseb Eurovisioonile

Bulgaaria, kes ei saatnud ühtegi esindajat 2019. aasta Eurovisioonile, teatas, et on taas platsis 2020. aastal, vahendas Wiwibloggs.

Bulgaaria ringhääling BNT sõlmis lepingu rahastajaga, kelle kanda jäävad osalemiskulud. Varem on BNT lasknud osalemiskulud tasuda artistil ning plaadifirmal.

BNT pole täpsustanud, kes on see sponsor, kes Bulgaaria Eurovisioonile viib, kuid on teada, et Eurovisioonil osalemise tasud ulatuvad kuni 255 000 euroni. Uue aasta võistluseks soovib Bulgaaria ringhääling teha koostööd eduka Briti produktsioonifirmaga, kes on varem töötanud Beyonce'iga.

Bulgaaria on varem vahele jätnud ka 2014. ja 2015. aasta Eurovisioonid.

Eurovisiooni järgmise aasta lauluvõistlus toimub mais Rotterdamis.