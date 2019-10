Kohut käiv koomik Märt Koik: oleme Varroga tegelikult väga sarnased

Täna peaks selguma kohtus, kas Eesti Rahvusringhäälingu satiirisaade "Ongi Koik" on solvanud sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhti Varro Vooglaidu, kes nõuab kohtu kaudu moraalse kahju hüvitamist 5000 euroga. Saatejuht ja koomik Märt Koik tunnistas, et tunneb Vooglaius mõnes mõttes iseenda ära.

"Täna on see päev, kus selgub, millist nalja võib Eestis teha," ütles Koik Raadio 2 hommikuprogrammis. Koik selgitas, et tegi saates "Ongi Koik" eelmisel hooajal nalja, kus ütles, et Varro Vooglaid tundub mehena, kes mõtleb rohkem geiseksile kui geid ise.

"Läks hästi palju aega ja siis ühel hetkel läbi sotsiaalmeedia, kui Varro seda veel kasutas, kirjutas ta midagi sellist, et tegu on valefaktiväitega," ütles Koik, et see ajas teda naerma, sest ta ei esitanudki lauset saates faktina. "Ta ise viitas, et on aeg minna kohtusse ja ühel päeval tuli mulle meil ETV2 toimetuselt, et kuule, anti hagi sisse jah, aga teeme me saadet edasi, vahet ei ole praegu," kirjeldas Koik olukorda.

Ka ERR-i seisukoht on, et "Ongi koik" puhul on tegemist satiirisaatega, kus esitatavat ei saa käsitleda faktiväidetena.

Sel laupäeval alustabki "Ongi Koik" uus hooaeg, milles jätkatakse ühiskonnas aktuaalsetel teemadel naljatamisega. "Ma üritan iga saatega ja projektiga, kus ma elus osalen, minna järjest paremaks. Meil on praegu eesmärk teha minu saadet edasi vähemalt sama hästi kui enne ja võib-olla igaks juhuks olla ettevaatlikum ja öelda rohkem ümber nurga, aga ma ei luba seda," ütles Koik.

"Ma olen isegi Robin Juhkentali ees vabandanud, et sorri, et ma su nalja ära varastasin."

Vooglaiu kohta käinud nali on tegelikult pärit Robin Juhkentali Instagrami kontolt. "Ma olen isegi Robin Juhkentali ees vabandanud, et sorri, et ma su nalja ära varastasin. Tema ütles, et ei ole midagi, aga loomulikult ta ütleb seda, sest tema ei pea kohut käima," naljatas Koik.

Koik lisas, et kohtuprotsess tema igapäevaelu liialt ei sega. "Ma ütlen ausalt, et mul on targemaid asju ka teha, ma ei ole üdini süvenenud, vaid natukene itsitanud omaette selle asja üle," tõdes Koik.

Mõnes mõttes peab Koik ennast Vooglaiuga isegi sarnaseks. "Olen selle peale mõelnud ja tunnen ka, et jah, me oleme Varroga tegelikult väga sarnased. Me mõlemad seisame mingisuguste ideoloogiate eest, mis on meile kallid ja millesse meie usume ja oleme valmis selle eest seisma," arutles Koik.

Koik tunnistas, et teismelisena polnud temagi LGBT kogukonna suhtes väga salliv. "Ma olin veits Nagu Ruuben Kaalep, väga tõsiste väljaütlemistega oma klassis. See tuli sellest, et mul oli väike tutvusringkond ja mu silmaring oli väga kitsas," ütles Koik.

"Ma olin veits Nagu Ruuben Kaalep, väga tõsiste väljaütlemistega oma klassis."

Koik läks pärast keskkooli aga ülikooli ja soovitab kõrgharidust soojalt kõigile. Just see oli põhjus, mis pani teda ennast elule teisiti vaatama. "Käisin ülikoolis. Kõik. Nägin inimesi, sain inimestega tuttavaks ja suhtlesin nendega," rääkis Koik, miks tema meelt muutis.

Satiirisaate "Ongi Koik" uus hooaeg stardib ETV2 eetris 2. novembril kell 22.00.

Märt Koigi kõrval lisab saatele nüüd vürtsi Elisabet Reinsalu kehastatud A. Tedremaa, kes on riigikogu liige, kuulub koalitsiooni ja selgitab igas saates, miks üks või teine vastuoluline otsus valitsuses sündis.