Rasmus Kagge tuleb värske dokumentaalsaatega tagasi ETV ekraanile

Eesti lähiajaloos on mitmeid peatükke, mille teistsugune lõpplahendus oleks mõjutanud meie riigi ja inimeste saatust. "Neid julgeid samme meie enda lähiajaloos peab taaskordama, et me neist õpiksime ja oskaksime järgmisi väljakutseid, mis meil ees võivad seista, võib-olla sootuks teistmoodi lahendada," arutles Kagge.

Saatesarja iga osa jutustab ühest Eesti lähiajaloo otsustavast sündmusest. "Näiteks kõik teavad, et 2007. aastal oli Eestis pärast Tõnismäe pronkssõduri kaitseväe kalmistule äravedamist veidi rahutum olukord, aga samal ajal toimus ka maailma sesimene küberrünnakute laine. Me arutame, mis oleks juhtunud, kui Kremli poolt juhitud Vene häkkerid oleksid jätkanud oma küberrünnakutega veel ja veel," selgitas Kagge.

"Üle noatera" esimene osa pakub aga alternatiivse vaate, mis oleks juhtunud, kui 2014. aasta augustis purunenud rehvi ja vigastatud mootoriga Amsterdami poole startinud Estonian Airi lend OV473 oleks Tallinna lennuväljal maandudes põlema süttinud.

"Üle noatera" saatejuht on Rasmus Kagge, režissöör Indrek Simm. "Televisioonis on vahel kiirprojektidega sisse hüpates jälle päris tore. See oli, ma julgen öelda, kiirprojekt. Tuli kokku kamp mehi, kes teevad igapäevaselt teist tööd," selgitas Kagge, kes on üle aastate taas teleekraanil. Teiste hulgas teeb saatesarjas kaasa ka režissöör Raoul Suvi.