"Muidugi pole harjutud, et tõsiseid teemasid huumoriga seotakse," sõnas nimitegelast kehastav Stewart Johnson ja lisas, et teinekord võib aga naljast ja aususest hoopis rohkem kasu olla. "Filmi eesmärk on tõmmata tähelepanu meeste tervisele ja rääkida otse raske haigusega silmitsi seismisest. Ainuüksi munandivähi diagnoosiga inimesi on meie hulgas väga palju ning on oluline, et nad teaksid, et nad ei ole selles olukorras üksi."



Filmitegijad on võtnud südameasjaks toetada üheskoos kõigi partnerite ja kinokülastajatega vähiga võitlevaid inimesi. Igalt ostetud kinopiletilt jõuab 1 euro "Kingitud elu" vähiravifondi. Selleks, et oluline sõnum veelgi kaugemale jõuaks, saab kinodest üle Eesti soetada ka "Ühemeheshow" ametlikke T-särke. Iga särgi ostult läheb vähiravifondile 5 eurot.



Filmi peaosades astuvad üles Stewart Johnson, Marta Laan ja Henry "Genka" Kõrvits, kõrvalosades teevad kaasa Janek Joost, Külliki Saldre, Ingrid Isotamm, Viido Polikarpus, Tatjana Jegoruškina, Pontus Olgrim ja Tómas Lemarquis. Filmi stsenaristid on Al Wallcat ja Stewart Johnson, režissöör Al Wallcat.