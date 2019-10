Lenna Kuurmaa tahab tulevikus talu pidada: see oleks mu ideaalelu

Lenna Kuurmaa sõnas, et ta püüab oma toiduharjumustes hoida pigem mahetoodete või siis kodumaiste kaupade poole. "Muidugi, kui ei ole lähedal mõnd mahepoodi või ökotoodete osakonda, siis mu perekond ei jää söömata, ma ei lähe hulluks, ma pole ekstreemne öko," kinnitas ta ja tõi välja, et paljud haigused tekivadki sellest, et inimesed söövad tihti mitte kõige paremaid asju.

Samuti hakkas Kuurmaa koos oma perega sel aastal pidama ka loomi. "Me tahtsime proovida, kas oleks võimalik oma pere toidulauda ise ära majandada," ütles ta ja selgitas, et nad võtsid kanad ja kitse. "Me alguses ei saanud kitse lüpsta, sest tal oli tiine ja ta sünnitas kaks talle."

"See kogemus oli väga tore," rõhutas ta ja tõdes, et hirmuga ei tohi sellisele asjale läheneda. "Kanad on mul ammune unistus ja nendega koos oli nii tore, me juba ootame nii väga kevadet, et saaksime oma linnuparki suurendada," selgitas laulja, mainides, et esialgu võtsid nad kolm kana ja ühe kuke. "Minu ideaalelu oleks tegelikult see, et ma saaksin pidada talu ning oma toidu lauale kasvatada ise."

Talveperioodiks andsid nad oma kanad aga naabri juurde hoiule, kellel on endal üle kolmekümne kana. "Kits läks ühte teise perekonda," tõi Kuurmaa välja ja lisas, et selle kitse koos talledega jätavad nad sinna perre. "Edaspidi tahaks võtta endale ühe korraliku piimakitse."