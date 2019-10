Lauri Kaare filmist "Terminaator: sünge saatus": kriitikud ja fännid on löödud kahte lehte

Lauri Kaare kinnitas, et esimene "Terminaatori" film oli 1984. aastal väike, terav ja leidlik ulmelugu sellest, kuidas ka täiesti tavaline inimene võib endas kanda inimkonna tuleviku võtit. "Seal oli noor ja õnnetu ettekandja Sarah Connor, kelle pojast peaks tulevikus saama vastupanuliikumise juht," selgitas ta ja tõi välja, et kuigi stuudio tahtis alguses Arnold Schwarzeneggerit kangelase rolli, siis režissöör James Cameron leidis pärast esimest kohtumist, et ta sobib nii palju paremini tapjarobotiks. "Järjefilmis seitse aastat hiljem muutus ta juba positiivseks kangelaseks."

"Mitte ükski teine tegelane pole Ameerika filmiinstituudi kõige populaarsemate kangelaste ja kurikaelte nimekirjas," mainis ta ja sõnas, et kuigi vahepeal on "Terminaatorile" tehtud veel kolm järge, siis need olid tehtud ilma esialgse režissööri James Cameronita. "Nad on koos lavastaja Tim Milleriga öeldud, et uus film on õiguspärane järg 1991. aasta filmile "Terminaator 2: kohtupäev"."

Samuti rõhutas Kaare, et need vaatajad, kes lähevad kinno ainult Schwarzeneggeri pärast, peavad esimese tunni ilma temata hakkama saama. "Värske linalugu on löönud kriitikud ja fännid kahte lehte, ilmselgelt on see oluliselt parem kui 2015. aastal valminud film "Terminaator: Genesis" ning öeldakse, et see on senise saaga kolmandaks parim linalugu," mainis ta, lisades, et ta võib sellega igati nõustuda.