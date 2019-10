Nublu avaldas kaadritagused hetked "für Oksana" võtetelt

Räppar Nublu avaldas oma Youtube'i kanalil kaadritaguse video "für Oksana" muusikavideo filmimisest. Pea seitsme minuti pikkuses klipis näeb värvikaid seiku viiepäevasest võtteperioodist, kaadritagusest tööst ja melust ning eksklusiivset materjali, mis täna esmakordselt avalikkuse ette jõuab.

"für Oksana" muusikavideol on tänaseks Youtube'i keskkonnas üle 2,8 miljoni vaatamise. "See on väga suur ime, et üht eesti muusikavideot Youtube'is nii palju kordi vaadatud on. Ma isegi ei saa aru kuidas see võimalik on," sõnas video režissöör Marta Vaarik.

Vaariku sõnul on kaadritaguse video kõige naljakam stseen Oksana (Karin Nahkur) ja Mama (Anu Saagim) voodistseen, mille kõrval vanaema rahustuseks viiulit mängib. "Ja see ei olnud ettekavatsetud, vaid sündis kõik kohapeal," täpsustas režissööri debüüdi teinud Vaarik.

Vaarik lisas, et imesid juhtus ka. "Näiteks toodi meile albiinohobune Roosi ja Oksana osatäitja Karin, kes polnud kunagi varem hobuse seljas istunud, kuid naeratas mulle imekaunilt kaamerasse samal ajal kui hobune ebatasasel pinnal kooberdas," oli Vaarik rõõmus.

Räppar Nublu järgmine ülesastumine toimub 30. novembril Tartu kammivabrikus, kus muusik ühes NOËPiga lavalaudu jagab.