2 Quick Start jagab vestlusõhtul lugusid ansambli 27 tegutsemisaastast

1992. aastal Eesti popmuusikamaailma sisenenud lääneliku kõlaga ansambel muutus kiiresti ülipopulaarseks ja tõi suvetuuridele massiliselt kuulajaid. Esimesed hitid olid "Naerata" ja "Neiu mustas kleidis", mis kõlavad 2 Quick Starti kontsertidel tänaseni.

Legendaarne trio Paulus-Laisaar-Kotkas on kirjutanud muusikat ka paljudele teistele artistidele. Nende sulest on ilmunud Eurovisiooni lauluvõistlusel hea tulemuse teinud ja rahvusvahelise edu saavutanud lood "Once in a lifetime" ja "Runaway".

2 Quick Start sai hiljuti auhinna panuse eest Eesti muusikasse. Avalikkuse ees tagasihoidlikku joont hoidnud ja pigem muusikakeeles rääkinud hitimeistrid jutustavad kohtumisõhtul lugusid ansambli 27 tegutsemisaastast, hulludest 1990ndatest, suvetuuridest, lugude kirjutamisest ja paljust muust.

2 Quick Start astub Maarjamäe lossi tallihoones publiku ette 30. oktoobril kell 19.00, õhtut juhib Sten Teppan. Vestlusõhtu salvestab ERR Menu.