Priit Kuusk avaldas, kust sai alguse tema kokkamishobi: olin just suitsetamise maha jätnud

Saatejuht Priit Kuusk on Eesti Televisioonis töötanud 2000. aastast. Lisaks põnevatele seiklustele ja uutele tutvustele on Kuusk leidnud ETV-st ka uusi hobisid.

Kuusk avaldas, et ETV on olnud temaga terve tema teadliku elu. "Eesti Televisioon on minu jaoks Kivivalvur Ropka ja "Nõiakivi", "Mõmmi aabits" ja karuisa oma kiivriga ning Rebase Reinu kondised jalad. Eesti Televisioon on minu jaoks "Siil udus" ja "Kolm sõpra Prostokvašinost", eriti kass Matrjoskin, kes õpetas mind õigesti vorstivõileiba sööma," loetles Kuusk.

Pea poole oma elust on Kuusk Eesti Televisioonis töötanud. Kuuse sõnul on see andud talle tohutult palju võimalusi teha erinevaid asju.

Kuuse sõnul on ta avastanud mitu uut maailma tänu Eesti Televisioonile. "Võtkem näiteks kokkamine ja kokandus laiemalt, mis kõik sai alguse "Terevisioonist". Ma vajasin uut hobi, olin just suitsetamise maha jätnud ja mulle kingiti üks paks kokaraamat. Enne seda oli kokkamine minu jaoks makaronid ja kaste. Sealt tekkis minu jaoks võimalus avastada midagi, mida ma kunagi varem ei olnud kogenud," ütles Kuusk, kes on ETV-s juhtinud mitmeid kokandusega seotud saated.

Lisaks avas Eesti Televisioon Kuusele võimaluse avastada maailma. "Eesti Televisioon on minu jaoks kivivaringud Tiibetis või Aafrika avastamine," ütles Kuusk, kes on aastaid toonud teleekraanile retked ehh, uhhuduuriga.

Läbi intervjuusaadete ja uudiste on Kuusel olnud võimalus tutvuda väga erinevate ja huvitavate inimestega ning saada uusi sõpru. "Kui sa ikkagi paarkümmend aastat töötad, siis inimesed jäävad sinu külge ja kõrvale," ütles Kuusk.

Kuusk meenutas meeleolukat kohtumist telemaja koridoris legendaarse Mati Talvikuga, kes pärast kümmet aastat koostöötamist ütles Kuusele: "kurat võtaks, ma sain alles eile teada, et sina ja Andres Kuusk ei olegi vennad."

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.