HBO ei liigu edasi "Troonide mängu" järjega, mille peaosas pidi mängima Naomi Watts

HBO kuulutas "Troonide mängu" järjeosad välja juba siis, kui originaalsari veel lõppenud polnud. Nüüdseks on otsustatud, et stsenaristi Jane Goldmani kirjutatud järjesarjaga edasi ei minda, vahendas EW.

Sarja peaosas pidi mängima Naomi Watts ning see pidi rääkima ajast, mis juhtus tuhandeid aastaid enne "Troonide mängu" maailma.

HBO filmis järjeseriaalile pilootosa juba aasta alguses Põhja-Iirimaal, kuid otsustas, et sellega ei minda edasi.

Siiani on töös teine "Troonide mängu" järjesari, mis räägib originaalsarja kesksete tegelaste Targaryenide kodusõjast. HBO kinnitas, et tellis sellele sarjale kümme episoodi ning sarjaga hakkab tööle Emmy-võitjast režissöör Miguel Sapochnik. Sapochnik on teinud koostööd "Troonide mängu" originaalsarjaga, olles lavastanud episoodid "Battle of the Bastards," "Hardhome" ja "The Long Night".

Kevadel linastunud "Troonide mängu" viimane, kaheksas hooaeg pälvis parima draamasarja Emmy ja kordas ühtlasi omaenda rekordit võites kokkuvõtlikult ühel hooajal 12 auhinda. Varasemate hooaegade eest kokku on seriaal teeninud rekordilised 47 Emmy auhinda.

Uus sari, peaosas Wattsiga, pidi keskenduma "Troonide mängu" eelloole, originaalsarja kesksete tegelaste päritolule ning valgete vaimude sünniloole. Tegijate sõnul pidi uus sari tooma vaatajate ette hoopis teised poliitilised probleemid ja tegelased, kuid jääma truuks originaalsarja ideele.

On teada, et ka "Troonide mängu" originaalsarja pilootosa oli läbikukkumine, kuid HBO tellis sellest hoolimata uued osad, nõudes mõnede tegelaste väljavahetamist ja uuesti filmimist.