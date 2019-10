"Pealtnägija" lugu Dave Bentoni haigusest tõstis hüppeliselt organidoonoriks soovijate arvu

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse kommunikatsioonitegevuste ja rahvusvaheliste suhete koordinaator Monika Soosaar kinnitas ERR-ile, et perioodil 9.-14. oktoober oli märgata, et nõusolekute arv loovutada surmajärgselt kudesid või elundeid tõusis.

Bentoni lugu oli ETV eetris 9. oktoobril ning kordus oli eetris päev hiljem. "Kui tavapäraselt on viimase kolme aasta jooksul ühes kuus antud keskmiselt kuus nõusolekut päevas, siis perioodil 9.-14. oktoober 2019 anti kokku 374 nõusolekut loovutada surmajärgselt kudesid või elundeid. See teeb keskmiselt 62 nõusolekut päevas," ütles Soosaar, et sooviavalduste hulk kasvas sel perioodil hüppeliselt.

Soosaar lisas sellel ajavahemikul esitati ka kaks nõusolekust keeldumist, mis jääb tavapärase piiresse.

Patsiendiportaalis saab anda nii nõusolekuid kui ka väljendada oma keeldumist ning antud nõusolekut võib alati ka tagasi võtta ning uuesti anda.

Kokku on tervise infosüsteemis alates 2013. aastast kuni tänavuse aasta 14. oktoobrini antud umbes 9700 tahteavaldust surmajärgselt kudede või elundite loovutamise kohta. "Neist umbes 9300 on nõusolekud ja umbes 400 on nõusolekust keeldumise kohta," ütles Soosaar.

Eurovisioonivõitja Dave Benton rääkis ETV saatele "Pealtnägija" avameelelt oma haigusest, mis murdis ta paar aastat pärast Eurovisiooni. Benton toimetati toona raskes seisundis haiglasse, kus selgus, et põhjus on neerupuudulikkus. Tänavu suvel sai Benton endale eestlasest doonori neeru.

Eestis ootab doonori asendusneeru umbes poolsada inimest. See ei ole klassikaline järjekord, kus kõige kauem oodanu saab esimese neeru, vaid loeb patsiendi seisundi kriitilisus ja doonori sobivus konkreetsele patsiendile.