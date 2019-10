"Ringvaate" meestoimetajad võtavad oma tervise movembriks käsile

Eksperimendis osalevad "Ringvaate" toimetajad Teet Teder, Priit Rajalo, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.

Meestearst Margus Punab analüüsis eksperimendis osalejate tervislikku seisundit ning andis meestele nõuandeid, kuidas eluiga pikendada. "Umbes kümmekond aastat on inimese enda teha," arutles Punab.

Punabi sõnul oli kehaehituselt meestest parimas seisus Hannes, teiste puhul muretses Punab esiletikkuva kõhukese pärast. "Tundub, et siin tehakse sporti ja hoolitsetakse vanuse kohta oma tervise eest üpriski hästi," kiitis Punab Hannese seisundit.

Punabi sõnul on oluline, et november on muutunud meeste tervise kuuks. "Mis on kõige tähtsam, inimeste endi lood, et selline tõrjereaktsioon arsti või tervishoiuteenuse kasutamise vastu ära kaoks," ütles Punab, et Eesti meeste suurim probleem on tõrge arsti juurde minemise vastu.

Punab kiitis, et samas Eesti meeste füüsiline aktiivsus muudkui tõuseb ning suitsetamist ja alkoholitarbimist jääb aina vähemaks.