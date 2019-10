Karl Madis 60. sünnipäeva eel: nagu kaineks oleks saanud

"Nagu kaineks oleks saanud, meeletult kiiresti on nüüd aeg lennanud. See 40 aastat on nagu üks hetk. Muidugi, kui hakkad tagasi vaatama, tuleb palju meelde, aga see üks lõik on nii kiiresti läinud," selgitas Madis ETV saates "Ringvaade".

Madise sõnul on selle aja jooksul tulnud üle elada ka pettumusi. Mehe jaoks oli suurim pettumus, kui Karavan läks laiali, kuid hakati spekuleerima, et laiali mindi tüliga. "See pettumus, et miks minu käest keegi ei küsi. Kõik teised teavad, aga mina teadsin kõige rohkem," ütles Madis.

Madise tuntuim hitt on "Pärlipüüdja", kuid populaarsed on olnud ka tema lood "Väikest poissi tead" ning kummitama jäi "Laulda meil oma laul". Neid laule esitab Madis aastas sadu kordi. Madise sõnul on tema rekord 260 kontserti aastas.

"Laval olla on ka adrenaliin. Kui kaks nädalat oled lavalt eemal ja lähed lavale, on tunne, et kuidas saksofon kätte käis, kõik kaob nii kiiresti. Ma kardan, et vorm läheb kiiresti ära," põhjendas Madis, miks teda ikka lavale kisub.

Novembris annab Karl Madis üle Eesti juubelikontserte. Madis ütles, et ei ole varem juubeliturneel käinud. "Üks kord elus võib ikka lubada," ütles ta.

Kahetunnisel kontserdil on koos juubilariga laval särav Birgit Sarrap, noor muusikalitäht Mikk Kaasik ning kogenud kolleegid Uku Suviste ja Koit Toome. Lauljaid saadab ansambel Karavan koosseisus - Jaak Lutsoja, Marko Sirila, Toomas Vanem ja Roland Jairus.

Juubelituuri ajakava:

10.11 Pärnu kontserdimaja

12.11 Tartu Vanemuise kontserdimaja

13.11 Tallinn Estonia kontserdisaal

17.11 Jõhvi kontserdimaja