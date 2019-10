Putukakasvanduse juht: varsti saavad putukad igapäevase dieedi osaks

Stuudios olid maitsmiseks teomunad, mida kasvatatakse spetsiaalselt gurmeetoiduna, ning jahuussid. "See on nagu friikartul," oli Reikop jahuussi söömise ees elevil.

Ettevõte Bug Box kasvatab söödavaid putukaid, et valmistada neist valgupulbrit ja õli. "Ma arvan, et varsti minu siiakutsumine ei ületa mingit uudiskünnist. Need putukad lihtsalt tulevad ja muutuvad meie igapäevase dieedi osaks," ütles Sild.

Sild võrdles putukakasvandust seenelkäiguga. "Putukaid on üle miljoni liigi, aga nendest vähem kui 2000 on söödavad. Kõik, mida sa leiad, suhu panna ei tasu ega tohi," selgitas ta.

Silla sõnul putukaid üksi tihti ei sööda, vaid neid kasutatakse teiste toitude sees, näiteks täisteratoodetes. Teomunad, mida "Ringvaates" mekiti, on kasvatatud siinsamas Saaremaal.