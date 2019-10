Video ja fotod: Tartus sadas maha korralik lumevaip

Torm tõi eelmise nädala lõpus kogu Läänemere ümbrusesse jahedama ilma. Sellel nädalal lisandub vihmale sekka lörtsi, sest külm õhumass on liikunud Läänemere aladele. Öösiti on keskmised tihti allapoole nulli ja päeval on 2-6 kraadi.

