Galerii: Muraste koduaed pakub oktoobri lõpus rikkalikku marjasaaki

Murastes asuv koduaed pakub oktoobri lõpus rikkalikku marjasaaki. Põõsa otsast saab korjata küpseid viinamarju ja vaarikaid ning aedmaasikatel on uhked õied.

Fotod koduaiast saatis Minupilt.err.ee lehele Toomas Sild, kes tegi pildid 27. oktoobril.

Eesti loodusmuuseumi botaanik-kuraator Jana-Maria Habicht selgitas ERR-i portaalile, et taimede jaoks võrdub pikk põuaaeg talvega. "Nagu talvelgi, nii ka põuaajal laskuvad taimed puhkeseisundisse. Ning kevadel, ka pärast põuaaja möödumist, algab taimede jaoks kevad. Nii on sel sügisel nähtud õitsemas ka õunapuid, kullerkuppe," põhjendas Habicht. See ei ole siiski massiline nähtus. "Ilmselt käituvad niiviisi vaid tundlikumad isendid," lisas ta.