WOMEX-i festivalilt saabunud Mari Kalkun: olümpiamängud on päris hea võrdlus

"Olümpiamängud on päris hea võrdlus. Võib küll öelda, et need on nagu pärimusmuusika olümpiamängud, kuhu ma võistlema pääsesin. Kuigi muusika puhul pole see ju kunagi võistlus nii nagu on spordis," rääkis Kalkun "Vikerhommikus", kui suure saavutusega on tegemist.

WOMEX on tähtsaim pärimusmuusika valdkonna professionaalide kogunemine maailmas, mis sel aastal toimus Soomes. "Sinna esinema pääseda on päris raske. Sel aastal, ma tean, et oli 1400 muusikut, kes püüdsid sinna esinema saada ja ligi 30 valiti neist esinemisprogrammi välja," rääkis Kalkun, et sõel on tihe.

Kalkuni sõnul käib pääsemine WOMEX-ile läbi taotluse. "Žürii, keda kutsutakse seitsmeks samuraiks, nemad tutvuvad materjaliga. Kuna muusikuid on palju, kujutan ma ette, et protsess käib nii, et igale muusikule võib-olla jätkub 15-30 sekundit, et seda muusikat kuulata. Selle ajaga peab seitse samuraid ära võluma," selgitas Kalkun.

Tagasiside Kalkuni kontserdile WOMEX-il oli positiivne. "Mingi eriline või teistmoodi kõlapilt on see, mis kuidagi sobis ja meeldis neile," rääkis Kalkun.

Kalkun loodab, et esinemine kuulsal festivalil annab ka tema karjäärile uut hoogu. Messil osales üle 2500 delegaadi kogu maailmast ja Kalkuni kontserti salvestas Soome ringhääling YLE. "Eks paljude jaoks on WOMEX olnud märgilise tähelepanuga ja paljudel on karjäär saanud sealt tõelise hoo sisse," lausus Kalkun. Kalkuni sõnul võttis temaga festivalil ühendust mitu plaadifirmat.

Eesti pärimusmuusika valdkonna esindajad võtavad WOMEX-ist osa alates 2000. aastast, siinsest muusikutest on WOMEX-i esitlusfestivali programmi varem valitud Maarja Nuut ja Trad.Attack!