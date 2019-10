2020. aasta muusikaauhindu jagatakse 24. jaanuaril

"24. jaanuaril toimub seni suurim Eesti muusikaauhinnad 2020 show, mida juba kolmandat aastat järjest võõrustab Saku Suurhall. Kuni 5000 muusikasõbrani jõuab nii võidujoovastus, üllatuslikud tehnilised lahendused kui ka parim kodumaine muusika," avas eesootavat Eesti muusika suursündmust fonogrammitootjate ühingu juhatuse liige Danel Pandre. "Kes täpselt eesootaval galal üles astuvad, sellest saame peagi lähemalt rääkida. Kindel on aga see, et lavale tulevate artistide arv on läbi aegade suurim," lisas Pandre.



Kokku jagatakse tunnustusi vähemalt 17 kategoorias: aasta debüütalbum, aasta naisartist, aasta meesartist, aasta ansambel, aasta klassikaalbum, aasta jazzalbum, aasta etno/folk/rahvalik album, aasta elektroonikaalbum, aasta alternatiiv/indiealbum, aasta metalalbum, aasta rockalbum, aasta popartist, aasta hip-hop/rap artist, aasta muusikavideo, aasta parim laul, aasta album, panus Eesti muusikasse.



Võttes arvesse muusikaturu arenguid ja saadud tagasisidet on tehtud muudatus kandideerimisel popmuusika ja hip-hop/rap kategooriates. "Nendes kategooriates saab osaleda artist või bänd, kes on vastavas žanris välja andnud albumi või on avaldanud kandideerimise perioodil vähemalt kolm singlit," selgitas Pandre.