Margus Vaher avaldas koos Kobraga uue singli "Nõidus"

"Lugu "Nõidus" on sügisene mõtisklev ja jõuline ballaad, mis räägib vabaduse puudumisest suhtes, mida varjutab armukadedus," avaldas bändi bassist Mart Veski. "Samas jutustab laul iga kuulaja jaoks oma lugu," lisas ta.

Ansambel Kobra koosseisu kuulub laulja Margus Vaher, bassist Mart Veski, kitarrist Erkki Reimann, klahvpillimängija Tarmo Sillaots ja trummar Eimel Kaljulaid.

"Kuna oleme suhteliselt uus bänd, siis on eriti hea meel, et saame singli üllitada koos videoga, kus on näha ka kõiki bändiliikmeid, kes instrumentidel laulu loonud," ütles bändi solist Margus Vaher. Tegu on ansambli viienda singliga, millele on eelnenud lood "Nii ma siis lendan", "Veidi veel", "Suvetuul", "Tuulte poolt tallatud maa".

Uut singlit "Nõidus" saab kuulata elavas esituses 22. novembril Kochi aidas, kus toimub Gunnar Grapsi 16. mälestuskontsert.