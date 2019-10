Traffic andis välja uue loo "Teisiti ei saa"

Ansambel Traffic avaldas uue singli "Teisiti ei saa", mida saadab ka värske muusikavideo, mis kokku pandud eksklusiivselt bändiliikmete endi filmitud materjalist nii lava tagant, lava kõrvalt kui ka lava pealt. Videos on kasutatud viimase viie aasta kaadreid.

"Uus lugu on parimas mõttes ehe Trafficu lugu," ütles ansambli solist Silver Laas. "Kõlalt mõnus bändikas, mis nagu viimase kuu jooksul, kui seda juba klubides mänginud oleme, on näidanud, et läheb rahvale väga hästi peale ja sobib kaasalaulmiseks ja -hüppamiseks" lisas ta.

Kuula värsket lugu: