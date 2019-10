Eesti mees leiutas puulehte korjamiseks spetsiaalse labida

Vanamb selgitas, et kui lumelabidal on metalläär ja teravad nurgad, siis lehelabidas on igast ääres kumer, et ta maapinda ei vigastaks. "Mul tekkis see vajadus enda aias, kus on vanad üle 100-aastased puud, mille alt ma korjan igal aastal 40 prügikotitäit lehti," ütles ta ja mainis, et varem pidi ta neid küürakil kuidagi kotti ajama. "Tänu lehelabidale sain ma aga lõbusalt ilma küürutamata lehti kokku korjata."

"Ma lappasin kõik Hiina veebipoed läbi, mitte kuskil ei olnud sellist," nentis ta ja tõi välja, et pakkus oma prototüübi ka Fiskarsile välja, kuid nad ei olnud huvitatud. "Esialgu mõtlesin selle poehinnaks kümmekond eurot, nagu lumelabidalgi, ega ta ei saa kallim olla."

Lisaks lehtede korjamisele saab uudse labidaga ka plekk-katustelt lund lükata. "Ma proovisin lumelabidaga lükata, siis olid kriipsud järel, aga sellega sa lükkad lund alla ilma katust vigastamata."