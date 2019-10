Kelner kaotas Emma Thompsonilt palutud selfie tõttu töökoha

Näitleja Emma Thompson einestas Mayfairis Browni viie tärni hotellis, kui kelner palus tal endaga koos pilti teha, kirjutab BBC.

Thompson keeldus viisakalt pildist, kuna ei tahtnud enda sõnul teisi külalisi piinlikku olukorda panna ja õhustikku rikkuda.

Järgmisel päeval vallandati kelner töölt hotelli sisekorrareeglite rikkumise tõttu.

Kui The Sunday Times Emma Thompsonit sündmuste arengust teavitas, helistas too hotelli juhatajale ja palus tungivalt kelner tööle tagasi võtta. Hotelli tegevdirektor Stuart Johnson ütles BBC-le antud kommentaaris, et nii töötajate kui ka külastajate privaatsusele tuginedes ei saa ta antud sündmust rohkem kommenteerida.