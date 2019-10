Viktor Vassiljev: arsti nõuanded on professionaalsed, aga natuke panen nalja ka juurde

"Tervisesaates pole ma mitte iial ühtegi sõnagi rääkinud poliitikast. Ma hoian need asjad väga rangelt lahus," sõnas ta. "See on tegelikult tõsine arsti nõuandesaade, sellepärast, et arsti nõuanded on professionaalsed, on asjakohased, aga natuke panen ma sinna nalja ka juurde. Sellepärast, et tõsine jutt ilma naljata on kui pikk viiner - palju sa viinerit ikka sinepita sööd, paned sinepit natuke peale ja läheb paremini."

Vassiljevi sõnul on tema telearsti karjääri alustalaks professionaalsed oskused ja artikuleeritud kõne väljendusoskus. Kuna juhtumeid on pika tööaja jooksul väga palju, siis kõige põnevamaid lugusid ta väga ei mäleta, kuid paneb huvitavamaid küsimusi jooksvalt kirja.

Pidevalt tuleb ette olukordi, kus Vassiljev peab tänaval või poes inimestele nõu andma. Vahel paneb ta seetõttu suisa nokamütsi ja kapuutsi pähe, et teda ära ei tuntaks.