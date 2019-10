Kurt Cobaini kampsun läks rekordsumma eest haamri alla

Kampsun, mida Kurt Cobain kandis Nirvana esinemise ajal MTV akustiliste kontsertide sarjas "Unplugged", läks nädalavahetusel toimunud oksjonil müügiks 334 000 dollari (301 261 euro) eest, mis tähendab, et see on ajaloo kalleim haamri alla läinud kampsun.